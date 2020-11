Coronavirus România, 18 noiembrie: Bilanţul deceselor provocate de COVID-19 a trecut pragul de 9.000 Romania a ajuns la 373.474 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, dupa ce in ultimele 24 de ore au fost confirmate 8.262 de noi imbolnaviri. Numarul celor care si-au pierdut viata din cauza noului coronavirus a ajuns la 9.261, in crestere, inregistrandu-se 186 de decese fata de ziua precedenta.Romania se confrunta in continuare cu un numar zilnic ridicat de noi cazuri de COVID-19. Potrivit celui mai recent bilant, Romania a inregistrat 8.262 de noi imbolnaviri. Numarul crescut de cazuri zilnice se traduce si printr-un numar crescut de pacienti COVID-19 in spitalele din tara. Numarul… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

