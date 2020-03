Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit agendei sefului statului, videoconferinta va avea loc la ora 17,00. Este cea de-a treia videoconferinta a membrilor Consiliului European pe tema noului coronavirus.Potrivit agendei publicate pe site-ul Consiliului European, discutiile se vor axa pe patru prioritati identificate si discutate…

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu va participa luni, 23 martie 2020, la reuniunea informala a ministrilor afacerilor externe din statele membre ale Uniunii Europene, care se va desfasura prin sistem video conferinta.Agenda reuniunii va include discutii privind raspunsul international la pandemia…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, va participa luni la reuniunea informala a sefilor diplomatiilor din statele membre ale Uniunii Europene, care se va desfasura prin sistem videoconferinta, pe tema pandemiei COVID-19.Potrivit unui comunicat de presa al MAE transmis duminica AGERPRES,…

- Toți membrii PBN al PNL se vor izola la domiciliu, a anunțat Ludovic Orban. Premierul a anunțat ca toți senatorii PNL au obligația sa se autoizoleze și ca el se va izola la Vila Lac 2. „Am cerut Ministerului Sanatații un mecanism rapid de ancheta epidemiologica in PNL. Miniștrilor și membrilor BEX PNL…

- 56 de copii ar fi putut fi infecatți cu coronavirus, dintr-un foc! Un document exploziv demonstreaza inconștiența și nepasarea romanilor in fața pericolului raspandirii virusului. Fiica unei femei infectate a fost trimisa la școala pana ieri, in condițiile in care mama ei aștepta sa afle rezultatul…

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a participat, marti, la reuniunea ministrilor afacerilor externe din statele Formatului Bucuresti 9 (B9), de la Vilnius, Lituania. Aurescu a vorbit , despre necesitatea continuarii procesului de adaptare a NATO, iar miercuri va participa la ceremoniile prilejuite…

- Presedintele Klaus Iohannis afirma, intr-un mesaj postat pe Twitter, ca, prin adoptarea de masuri comune, statele UE vor reusi sa abordeze eficient criza creata de noul coronavirus si sa fie oprita raspandirea acestuia."Videoconferința cu lideri din UE pentru #COVID19. Doar adoptand masuri…

- Premierul in exercitiu, Ludovic Orban, a participat luni la o videoconferinta cu omologii din Italia, Bulgaria, Cipru, Austria, Croatia si Israel pe tema situatiei provocate de noul coronavirus (COVID-19), se arata intr-o informare a Executivului. Premierul a prezentat masurile de preventie luate de…