Granitele dintre Statele Unite si cei doi vecini ai sai, Mexicul si Canada,vor ramane inchise pentru calatoriile neesentiale pana la 20 august in contextul masurilor luate din cauza epidemiei de coronavirus, a anuntat joi secretarul Departamentului Securitatii Interne, Chad Wolf, relateaza AFP. Masura, care a intrat in vigoare la 20 si respectiv 21 martie si a fost prelungita in fiecare luna de atunci, survine in timp ce Statele Unite inregistreaza in ultimele zile noi recorduri cotidiene in ceea ce priveste numarul de contaminari, in special in sudul si vestul tarii. Cu toate acestea, Chad Wolf,…