Coronavirus: Regina Elisabeta a II-a va saluta comportamentul britanicilor

- Regina Elizabeth a II-a a inregistrat un mesaj adresat britanicilor si tarilor membre ale Commonwealthului cu privire la pandemia noului coronavirus, a anuntat vineri Palatul Buckingham, relateaza The Associated Press.

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii s-a intalnit ultima data cu prim-ministrul Boris Johnson, testat pozitiv cu noul coronavirus, pe 11 martie si are in continuare o stare de sanatate buna, a anuntat vineri un purtator de cuvant de la Palatul Buckingham, informeaza Reuters."Regina s-a…

- Prințul Charles al marii Britanii a fost diagnosticat pozitiv cu noul coronavirus. De asemenea și soția prințului a fost diagnosticata pozitiv, informeaza The Guardian. Prințul Charles are 71 de ani, iar conform primelor date prezinta simptome ușoare de coronavirus. Regina Elisabeta a II-a nu se afla…

- Regina Elizabeth a II-a a Marii Britanii le-a adresat, joi, britanicilor un mesaj, in care a reamintit cetatenilor "sa-si schimbe obiceiurile", pentru ca fiecare "are de jucat un rol vital" in contextul pandemiei de coronavirus.Citește și: Traian Basescu da de pamant cu Guvernul Orban: 'Cea…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii, care a parasit Palatul Buckingham si s-a mutat la Castelul Windsor in contextul extinderii tot mai rapide a noului coronavirus, le-a cerut joi britanicilor sa faca eforturi "de o importanta vitala" in aceasta perioada de "mare incertitudine si ingrijorare",…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a anulat petrecerile anuale pe care le organizeaza in fiecare primavara in gradinile Palatului Buckingham si va parasi Londra mai devreme decat o facea de obicei in aceasta parte a anului, urmand sa se retraga timp de cateva saptamani

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a fost evacuata preventiv din Palatul Buckingham, situat in centrul Londrei, si transferata la Castelul Windsor pentru a evita contactul cu prea multe persoane din exterior, relateaza online ziarul spaniol ABC. La 93 de ani, regina pare sa aiba…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a anulat mai multe angajamente publice pentru saptamana viitoare din cauza epidemiei de coronavirus, a anuntat vineri Palatul Buckingham. "Ca masura de precautie rationala si din motive practice in circumstantele actuale'', programul suveranei, in varsta…