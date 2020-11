Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat astazi ca toate vaccinurile rusesti impotriva COVID-19 sunt eficiente. Acesta a adaugat ca Rusia va inregistra in curand un al treilea vaccin impotriva noului coronavirus, informeaza agentia Ria Novosti, potrivit Reuters.Vaccinul Sputnik V a fost lansat de…

- Vaccinul Sputnik V, dezvoltat de cercetatorii din Rusia impotriva maladiei COVID-19, are o eficienta de peste 90%, a declarat luni un reprezentant al Ministerului Sanatatii din aceasta tara, citand date obtinute in urma unor vaccinari publice si care nu provin dintr-un studiu clinic aflat in plina desfasurare,…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a asigurat joi ca nu va exista o noua carantina la nivel national in pofida unei cresteri drastice a cazurilor de contaminare cu SARS-CoV-2 inregistrate in Rusia in ultimele saptamani, subliniind ca Rusia spera sa inceapa vaccinarea in masa pana la sfarsitul acestui…

- Germania face pregatiri pentru a incepe campania de vaccinare anti-COVID-19 inainte de sfarșitul anului, potrivit cotidianului Bild de vineri, preluat de Reuters.Ministerul federal al Sanatatii are in plan sa infiinteze 60 de centre speciale de vaccinare pentru a se asigura ca vaccinurile pot fi stocate…

- Majoritatea medicilor din Rusia nu agreeaza ideea de a-și administra vaccinul anti-Covid produs chiar de țara lor din cauza datelor insuficiente legate de acesta și a procedurii extrem de rapide prin care a fost testat și aprobat, arata un sondaj la care au pariticipat peste 3.000 de doctori, noteaza…

- Un sondaj, la care au participat peste 3.000 de doctori din Rusia, arata ca cei mai mulți medici sunt reticenti la ideea de a-și administra vaccinul anti-Covid produs chiar de țara lor din cauza datelor insuficiente legate de acesta și a procedurii extrem de rapide prin care a fost testat și aprobat,…

- Israelul va examina vaccinul dezvoltat de Rusia impotriva COVID-19 si va incepe negocieri pentru achizitionare daca se va dovedi un 'produs serios', a indicat miercuri ministrul sanatatii, Yuli Edelstein, potrivit Reuters citata de Agerpres. Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat marti ca Rusia…

- Israelul va examina vaccinul dezvoltat de Rusia impotriva COVID-19 si va incepe negocieri pentru achizitionare daca se va dovedi un 'produs serios', a indicat miercuri ministrul sanatatii, Yuli Edelstein, potrivit Reuters. Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat marti ca Rusia a devenit prima…