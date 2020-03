Stiri pe aceeasi tema

- Profi Rom Food, detinut de fondul de investitii Mid Europa Partners, a demarat discutiile cu mai multi retaileri nealimentari in vederea preluarii unei parti din salariatii pe care acestia ii disponibilizeaza, anunta compania, printr-un comunicat. Reteaua este insa dispusa sa extinda lista firmelor…

- Majorarile de preturi semnalate in cazul unor categorii de produse nu sunt generate de retelele de comert, ci de schimbarile rapide si imprevizibile in situatia economica generala, pe intreg lantul de productie, sustin reprezentantii Asociatiei Marilor Retele Comerciale din Romania (AMRCR). „Membrii…

- „Fii tare, Romania mea!”, este mesajul transmis din Italia de o fetița romanca, izolata in casa alaturi de toata familia sa. In varsta de șase ani, Sofia Maria se numara printre romanii care au transmis ganduri de incurajarea din țara europeana in care pandemia de coronavirus face ravagii.Impreuna cu…

- Campania lansata de wall-street.ro, #CoronaBizSurvivor, iși propune sa adune intr-un singur loc sfaturi de la angajatori despre cum sa iți menții business-ul, protejandu-ți simultan clienții și angajații. Marius Dosinescu, manager FloriDeLux.ro, business de peste 16 ani pe piața, spune, punctual,…

- "S-a discutat un plan pentru suplimentarea locurilor, exista un plan pentru suplimentarea locurilor, inclusiv posibilitati de a inchiria spatii pentru ei", a declarat Raed Arafat duminica seara, in conferinta de presa de la MAI. Arafat a dat ca exemplu cazul de la Oradea, unde, duminica, un intreg autocar…

- Virusul ucigas din China a luat prin invaluire pe toata lumea. Nimeni nu se astepta ca marele Dani Mocanu, intruchiparea barbatului puternic din Romania, sa se teama de coronavirus. Recent, artistul a adaugat o fotografie cu "masca" pe care a ales sa o poarte, starnind rasul in randul tuturor!

- Un cetatean italian care a vizitat recent Romania a fost diagnosticat marți cu coronavirus. Barbatul, in varsta de 71 de ani, e internat la un spital din Rimini, potrivit presei italiene. In total au fost inregistrate 23 de cazuri de infectie pana acum in regiunea Emilia-Romagna.

- Un barbat de 71 de ani, cu resedinta in orasul italian Cattolica, recent intors din Romania, a fost diagnosticat, astazi, cu noul coronavirus de specialistii italieni. El este internat la spitalul din Rimini, din nord-vestul Italiei, dar starea sanatatii lui nu este grava. Barbatul a fost week-endul…