- Kate Middleton, sotia printului William, a primit prima doza de vaccin anti-coronavirus. Ducesa de Cambridge a fost vaccinata la Science Museum din Londra. In varsta de 39 de ani, Kate Middleton a spus pe Twitter ca este „foarte recunoscatoare tuturor celor care au un rol in campania de vaccinare”.…

- Printul William al Marii Britanii, care a contractat maladia COVID-19 anul trecut, a dezvaluit joi ca a primit prima doza a unui vaccin dezvoltat impotriva noului coronavirus, informeaza Reuters. Printul William, in varsta de 38 de ani, nepot al reginei Elisabeta a II-a si al doilea in linia…

- ”Sunt absolut incantat ca peste 20 de milioane de persoane au fost vaccinate in Regatul Unit”, a spus Hancock duminica, intr-un videoclip postat pe Twitter.I’m delighted more than 20 million people across the UK have now been vaccinated. A magnificent achievement for the country. The vaccine is our…

