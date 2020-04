Stiri pe aceeasi tema

- (Foto: XIE HUANCHI/XINHUA/AFP via Getty Images) Statul american Missouri a depus plangere marti impotriva Chinei, acuzand Beijingul ca a disimulat gravitatea pandemiei de coronavirus si a cauzat astfel „pagube”, economice si umane, „ireparabile” in acest stat american si in lume, scrie G4Media citand…

- Presedintele Donald Trump a afirmat sambata ca Beijingul ar trebui sa suporte consecinte, fara a preciza de ce tip, daca a fost "responsabil cu buna stiinta" pentru pandemia noului coronavirus, informeaza duminica Reuters. "Daca a fost o greseala, o greseala este o greseala. Dar daca ei au fost responsabili…

- Presedintele Donald Trump a anuntat suspendarea contributiei SUA la Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) pe motivul "proastei gestionari" a pandemiei noului coronavirus. "Astazi ordon suspendarea finantarii OMS pe perioada realizarii unui studiu care va examina rolul OMS in gestionarea profund…

- ​Presedintele Donald Trump a anuntat marti suspendarea contributiei SUA la Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) pe motivul "proastei gestionari" a pandemiei noului coronavirus, informeaza miercuri agentiile de presa internationale."Astazi ordon suspendarea finantarii OMS pe…

- Președintele SUA s-a ținut de cuvant, iar dupa cateva amenințari a sistat contribuția SUA la bugetul Organizației Mondiale a Sanatații, pe motiv ca a gestionat foarte prost pandemia de Covid-19.Presedintele Donald Trump a anuntat marti suspendarea contributiei SUA la Organizatia Mondiala a Sanatatii…

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, a adus noi critici Chinei cu privire la felul în care a gestionat informatiile privind noul coronavirus si a acuzat Partidul Comunist ca ascunde in continuare informatii, scrie Reuters. Într-un interviu acordat postului de radio Washington…

- Presedintele american Donald Trump s-a declarat ”putin contrariat” de atitudinea Chinei in privinta noului coronavirus si a acuzat din nou Beijingul de faptul ca nu a impartasit informatii cruciale cu privire la epidemie, relateaza AFP, scrie News.ro.El a anuntat, la Casa Alba, ca a discutat…

- Un purtator de cuvant al Ministerului de Externe al Chinei a sugerat joi ca armata americana ar fi putut aduce coronavirusul in orasul chinez Wuhan, care a fost cel mai puternic lovit de boala, amplificand razboiul declaratiilor cu Washingtonul, relateaza Reuters. China a fost extrem de deranjata de…