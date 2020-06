Stiri pe aceeasi tema

- Seful Institutului de Securitate Sociala din Mexic (IMSS), Zoe Robledo, un consilier apropiat al presedintelui Andres Manuel Lopez Obrador, a declarat duminica aceasta ca a fost testat pozitiv pentru coronavirus si va continua sa lucreze in regim de telemunca, informeaza Reuters potrivit Agerpres.…

- Presedintele american Donald Trump si omologul sau mexican Andres Manuel Lopez Obrador au discutat despre necesitatea de a continua aplicarea restrictiilor de calatorie la granita comuna, a anuntat sambata Casa Alba, informeaza dpa. Intr-un apel telefonic care a avut loc vineri, liderii celor doua state…

- Șeful guvernului britanic a fost internat luni la terapie intensiva, la o zi dupa ce fusese admis in spital cu febra și tuse persistenta, simptome ale infecției cu coronavirus cu care a fost confirmat in urma cu zece zile, scriu The Guardian și BBC. Premierul Boris Johnson a ajuns luni seara la terapie…

- Gheorghe Flutur spune ca s-a testat duminica, dupa ce in ultimele zile a participat la mai multe sedinte si actiuni, iar marti a fost confirmat pozitiv cu COVID-19. "Nu ma simt rau deloc, chiar nu am niciun fel de simptome. M-am testat duminica seara, pentru ca noi am avut comandamente, actiuni si am…

- Șeful sectiei de la Spitalul de Boli Infectioase „Victor Babes” din Timisoara, medicul Virgil Musta, a intocmit o lista cu masuri pe care le putem lua fiecare dintre noi pentru a evita contaminarea cu noul coronavirus . Intr-o postare pe Facebook, grupul City Doctors , creat special pentru a oferi informatii…

- La nivel mondial, situația epidemiei de coronavirus a scapat de sub control. Cu mii de noi cazuri de infectare zilnic și sute de decese, toata lumea se intreaba cat va mai dura aceasta nenorocire. Oamenii de știința din intreaga lume incearca sa gaseasca un raspuns pentru aceasta intrebare.