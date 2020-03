Presedintele Frantei Emmanuel Macron a promis miercuri ca va investi "masiv" in sistemul de sanatate publica, sistem aflat in pragul colapsului din cauza pandemiei de coronavirus ce a provocat deja 1.331 de morti in randul francezilor, transmite Reuters. "Odata ce aceasta criza se va termina, un plan de investitii masive (...) va fi pus in aplicare pentru sistemul nostru de sanatate", a declarat Macron intr-o conferinta de presa. De asemenea, presedintele francez a precizat ca a decis sa lanseze o operatiune militara pentru ajutorarea populatiei din punct de vedere logistic si al sanatatii.AGERPRES/(AS…