Presedintele francez Emmanuel Macron a anuntat in noaptea de joi spre vineri ca pregateste impreuna cu presedintele american Donald Trump si cu alte tari o "initiativa noua majora" in contextul pandemiei COVID-19, transmite AFP.



"Foarte buna discutie cu @realDonaldTrump. Confruntati cu criza COVID-19, impreuna cu alte tari, pregatim pentru zilele urmatoare o noua initiativa importanta", a scris pe Twitter seful statului francez dupa un schimb de opinii cu omologul sau american, fara a oferi detalii suplimentare.

