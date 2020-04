Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson a fost externat duminica din spitalul din Londra unde a fost tratat timp de o saptamana dupa ce a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus, a anuntat Downing Street, transmit agentiile internationale de presa, potrivit Agerpres.Premierul a iesit din spital pentru…

- Michael Gove, unul dintre principalii ministri ai Guvernului britanic, s-a plasat in izolare, dupa ce un membru al familiei sale prezinta simptome de covid-19, dezvaluie un jurnalist de la postul ITV, relateaza Reuters.

- Premierul britanic Boris Johnson, spitalizat duminica dupa zece zile de izolare in urma infectarii cu coronavirus, va mai ramane internat, a anuntat luni purtatorul sau de cuvant, citat de Reuters. 'Prim-ministrul s-a simtit bine noaptea trecuta la spitalul (St.) Thomas din Londra si este bine dispus.…

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat luni ca guvernul de la Londra este pregatit pentru posibilul impact economic al epidemiei de coronavirus, dar ca fundamentele economiei sunt solide, transmite Reuters.

- Premierul britanic Boris Johnson se pregateste sa introduca controale vamale si la frontiera depline pentru toate bunurile din UE care intra in Regatul Unit dupa Brexit, intr-o tentativa de a pune presiune pe blocul comunitar in negocierile comerciale, relateaza ziarul The Daily Telegraph, preluat de…