Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis va discuta, de la ora 15.00, la Palatul Cotroceni, cu ministrul Educatiei, despre planul pentru revenirea elevilor la scoala. Seful statului a anuntat, dupa o sedinta cu reprezentantii Guvernului, ca se lucreaza la un plan pentru activitatea scolilor."O activitate extrem…

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson "se restabileste" dupa ce a suferit de COVID-19 si isi transmite instructiunile guvernului, a declarat duminica un ministru de stat, in contextul in care guvernul este criticat pentru modul in care a gestionat pandemia, relateaza AFP, conform agerpres.ro. Iesit…

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson "se restabileste" dupa ce a suferit de COVID-19 si isi transmite instructiunile guvernului, a declarat duminica un ministru de stat, in contextul in care guvernul este criticat pentru modul in care a gestionat pandemia, relateaza AFP. Iesit acum o saptamana din…

- Ministrul ceh de Finante, Alena Schillerova, vrea ca bancile sa puna in aplicare o solutie generalizata de amanare cu sase luni a ratelor la creditele ipotecare, de consum si la cele ale companiilor, dand asigurari ca legislatia este pregatita pentru a fi prezentata saptamana aceasta Guvernului,…

- Al doilea test de depistare a noului coronavirus al cancelarului german Angela Merkel s-a dovedit negativ, a anuntat miercuri un purtator de cuvant al Guvernului intr-un comunicat, relateaza Reuters.Merkel a intrat in carantina duminica, dupa ce s-a aflat in contact cu un medic infectat cu…

- Ministrul de Interne Marcel Vela susține in aceste momente o conferința de presa in care anunța noi masuri legate de coronavirus. Avand in vedere dispozițiile art. 24 din Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgența, publicata in Monitorul…

- Seful statului a avut marti o videoconferinta cu premierul Ludovic Orban si cu ministrii cu responsabilitati in gestionarea epidemiei de COVID-19. La sedinta de la Palatul Victoria, ministrul Muncii, Violeta Alexandru, s-a protejat purtand o masca medicala, dar si o vizeta. De asemenea, ministrul…

- Pana astazi, 16 martie ora 10:00, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 158 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Au fost inregistrate alte 19 noi cazuri de imbolnavire, dupa cum urmeaza: 4 in Arad, 3 in Ilfov, 2 in Valcea, 2 in Timișoara și cate unul in București,…