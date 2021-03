In ultimele 24 de ore s-au inregistrat 2.096 de cazuri noi de COVID-19 și 53 de decese. In secțiile de terapie intensiva din țara numarul bolnavilor depașește din nou 1.000. Pana luni, 1 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 804.090 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 741.471 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 2.096 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distinct…