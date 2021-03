Coronavirus: Peste două milioane de ruşi au fost vaccinaţi, anunţă preşedintele Vladimir Putin Peste doua milioane de rusi au primit cele doua doze din vaccinul rusesc Sputnik V impotriva coronavirusului si inca doua milioane au primit prima doza, a anuntat joi presedintele rus Vladimir Putin, relateaza AFP.



Declaratia survine in timp ce Agentia europeana pentru medicamente (EMA) a anuntat joi ca a inceput un studiu al acestui vaccin dezvoltat de centrul de cercetare Gamaleia, din Moscova, o etapa cheie pentru distribuirea acestuia in Europa.



Cifrele anuntate public de Putin in timpul unei intalniri cu voluntari la Kremlin arata totusi ca autoritatile mai au inca

Sursa articol si foto: agerpres.ro

