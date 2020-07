Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite ale Americii au inregistrat vineri pentru a doua zi consecutiv peste 70.000 de cazuri de coronavirus si 1.000 de decese, conform bilantului difuzat la ora locala 20:30 de Universitatea Johns Hopkins, relateaza AFP, citat de agerpres.ro.

- Toate articolele, fotografiile si graficele obisnuite au fost inlocuite cu o lista de nume si cu fragmente de necrolog pentru a comemora persoanelor decedate, in contextul in care SUA se apropie de 100.000 de decese, a scris cotidianul. Citește și: Donald Trump, prima imagine in care poarta…

- Pandemia de coronavirus a ucis peste 230.000 de oameni in intreaga lume, dintre care aproape 90% in Europa si Statele Unite, de la aparitia sa in China, in decembrie, potrivit unui bilant stabilit de AFP din surse oficiale, joi la 19:00 GMT, noteaza Agerpres. Un numar total de 230.309 de decese au…

- Pandemia de coronavirus a ucis peste 270.000 de persoane in intreaga lume, dintre care aproape 85% in Europa si Statele Unite, de la aparitia sa in China, in decembrie, potrivit unui bilant AFP stabilit din surse oficiale, vineri, la 16:15 GMT, anunța AGERPRES.Un numar total de 270.927 de…

- Un numar total de 270.927 de decese au fost inregistrate la nivel mondial (la 3.877.772 de cazuri), intre care 153.367 in Europa (la 1.678.495 cazuri), cel mai afectat continent. Statele Unite ale Americii au inregistrat cele mai multe decese (75.781), fiind urmate de Regatul Unit (31.241), Italia (30.201),…