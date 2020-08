Stiri pe aceeasi tema

- Șeful de cabinet al premierului ungar Viktor Orban a anunțat, vineri, ca Ungaria iși va inchide frontierele de la 1 septembrie pentru a limita creșterea numarului de imbolnaviri cu Covid-19, iar ungurii care se intorc in țara din strainatate vor trebui sa intre in carantina. Gergely Gulyas a declarat…

- Un nou focar de coronavirus a fost descoperit in Romania, de aceasta data la Teatrul de Balet din Sibiu. Șase persoane au fost confirmate cu COVID-19, fiind acum internate in spital, iar aproape 60 sunt plasate in carantina la domiciliu.

- Nu doar in Romania bubuie focar dupa focar de coronavirus. Se intampla și in țari mai civilizate, de la care autoritațile ne spun ca ar trebui sa luam lumina. Aproximativ 480 de angajati ai unei ferme agricole germane au fost plasati in carantina, dupa ce 174 dintre muncitorii sezonieri – inclusiv din…

- Trei cetațeni romani aflați in Grecia, doi in Salonic și unul in Corfu, au fost confirmați cu noul coronavirus și au fost plasați in carantina, informeaza, joi, Ministerul Afacerilor Externe. In ceea...

- PERICOL… 14 persoane din judetul Vaslui, diagnosticate cu noul coronavirus, au solicitat sa fie lasate sa plece acasa, in baza deciziei CCR care a stabilit ca neconstituționale internarea obligatorie și carantina. La aceasta ora nu se știe in grija caror autoritați se afla aceste persoane, pentru ca…

- Catalonia, comunitate autonoma a Spaniei, situata in extremitatea de nord-est a Peninsulei Iberice, a ordonat sambata punerea in carantina a unei zone cu o populatie de circa 200.000 de locuitori, in jurul orasului Lerida, din cauza inmultirii numarului de cazuri de infectare cu noul coronavirus, informeaza…

- Un barbat si o femeie, de 33 si 30 de ani, au ignorat masura izolarii la domiciliu si s-au prezentat la Politie pentru a-si ridica actele de identitate. La verificarea in baza de date, ambii figurau cu mentiunea ”Alerta COVID”.

- Deși Organizația Mondiala a Sanatații avertizeaza ca pandemia de coronavirus nu s-a terminat nici pe departe, mii de cehi au luat parte la o petrecere pentru „a iși lua adio” de la coronavirus, scrie BBC.