Coronavirus: Pakistanul refuză să îşi închidă oraşele, în ciuda înmulţirii cazurilor de îmbolnăvire Pakistanul, tara saraca si cu un sistem de sanatate cu probleme, refuza sa isi inchida orasele, desi cazurile de infectare cu noul coronavirus s-au inmultit in ultimele zile, relateaza AFP.



"Situatia nu este la fel ca cea din SUA sau din Europa", a spus marti seara premierul Imran Khan intr-un discurs televizat.



In timp ce tari precum Italia, Spania si Franta le-au impus cetatenilor sa ramana in casa pentru a limita raspandirea bolii COVID-19, un sfert dintre pakistanezi "traiesc in saracie extrema", a afirmat el.



"Daca inchidem orasele, pe de o parte ii salvam… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

