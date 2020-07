Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie a impus sambata, pe neasteptate, o carantina de doua saptamani pentru calatorii din Spania, dupa cresterea numarul cazurilor de infectii cu noul coronavirus, aceasta fiind o inversare brusca si dramatica a deschiderii pentru turism a continentului european dupa luni de restrictii, transmite…

- Autoritatile regionale spaniole iau masuri tot mai drastice pentru a preveni aparitia unor noi focare de COVID-19, precum purtarea mastii, inchiderea localurilor pe timp de noapte sau limitarea deplasarilor populatiei, relateaza joi agentia EFE.In localitatea Totana, din regiunea Murcia, 55…

- Aproximativ 160.000 de persoane din regiunea Cataloniei sunt obligati sa intre in izolare, dupa ce un judecator a aprobat masura impusa de guvernul regional pentru locuitorii orașului Lleida și a șase orașe din apropiere, transmite Reuters. Guvernul catalan a plasat regiunea din jurul orasului Lleida…

- Guvernul de la Lisabona a catalogat drept "absurda" decizia Marii Britanii de a mentine Portugalia pe lista tarilor care necesita carantina 14 zile, desi pe teritoriul britanic s-au înregistrat mai multe cazuri si decese cauzate de coronavirus, potrivit Mediafax. "Speram…

- Marea Britanie intentioneaza sa renunte la obligativitatea izolarii epidemice pentru cetatenii care vin din peste 50 de tari, in principal cele europene, anunta Guvernul de la Londra. Pe lista vor fi incluse peste 50 de tari, inclusiv Germania, Franta, Spania si Italia, dar nu si Statele Unite, au declarat…

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat, marți, ca dorește ca cetațenii britanici sa poata calatori fara restricții în Spania și Franța „cât de curând putem”, dar a aparat politica guvernului sau de carantina pentru cei care intra în Marea Britanie, potrivit Reuters.„Nu…

- Autoritațile din Insulele Baleare planuiesc sa transporte mii de turiști germani cu avionul mai devreme cu doua saptamâni înainte ca Spania sa își redeschida granițele închise la jumatatea lunii martie pentru a preveni raspândirea noului coronavirus, relateaza Reuters.Guvernul…

- Bilantul zilnic al mortilor din cauza covid-19 in Spania a scazut luni la 123, cel mai mic din ultimele sapte saptamani, in contextul in care tara intra luni intr-o noua faza de relaxare a izolarii, relateaza Reuters, potrivit news.ro.