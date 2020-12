Stiri pe aceeasi tema

- 196 de persoane și-au pierdut viața in ultimele 24 de ore din cauza infecției cu coronavirus, iar printre victime este și o fetița mai mica de un an din Mureș.Fetița de mai puțin de un an era din Mureș, potrivit Grupului de Comunicare Strategica și suferea de mai multe afecțiuni medicale. Este al cincilea…

- Directia de Sanatate Publica Galati a facut o analiza a intentiei cadrelor medicale care lucreaza in unitati medicale de stat sau private din judetul Galati de a se vaccina impotriva infectarii cu COVID-19.

- Astazi este Ziua Monidiala de Lupta Impotriva Pneumoniei, un prilej in plus pentru medici, de a reaminti ca imunizarea este esentiala pentru prevenirea imbolnavirilor. Apelul este si mai important acum, in plina pandemie de coronavirus, cand un diagnostic corect este greu de pus din cauza suprapunerii…

- Cadrele medicale de la Spitalul Județean Galați au gasit o soluție de avarie pentru a face fața numarului tot mai mare al cazurilor grave de COVID-19. La secția de terapie intensiva, unde ajung pacienții care fac complicații severe, paturile au fost unite astfel incat sa incapa mai mulți pacienți.…

- Sunt aproape 3 000 de medici romani care nu pot trata pacienți bolnavi de coronavirus, iar asta din cauza problemelor de sanatate pe care foarte mulți dintre ei le au. Conform lui Raed Arafat, sunt in jur de 2.500-2.700 de medici in Romania care nu pot fi implicați in aceasta lupta contra pandemiei.…

- Surse din interiorul Penitenciarului Jilava ne-au comunicat ca exista suspiciunea ca un deținut sa fi decedat de Coronavirus, in celula in care iși executa pedeapsa. Vestea s-a impraștiat rapid intre deținuți și cadrele penitenciarului, provocind ingrijorare in rindul acestora. Așa cum facem de obicei,…

- Dupa ce ieri și-a ingrijorat toți fanii spunandu-le ca a ajuns, de urgența, la spital și s-a afișat cu perfuzii, Adda a revenit cu noi detalii, in speranța de a-i liniști. Frumoasa cantareața a transmis public motivul pentru care simțea efectiv ca se sufoca, iar corpul ii era invadat de erupții.

Cursurile vor avea loc online Scolile din 7 localitati din judetul Mures s-au inchis din cauza numarului ridicat de infectari cu noul coronavirus