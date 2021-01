Stiri pe aceeasi tema

- Au fost inregistrate 3.130 cazuri noi de persoane infectate cu SARS ndash; CoV ndash; 2 la nivel nationalPana astazi, 4 ianuarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 643.559 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus COVID ndash; 19 .577.198 de pacienti au fost declarati vindecati. In…

- Peste trei mii de cazuri noi de infectari la nivel national 157 de cazuri noi in judetul Constanta Pana astazi, 20 decembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 591.294 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus COVID ndash; 19 . 498.777 de pacienti au fost declarati vindecati. In urma…

- Doctorul Beatrice Mahler, managerul Institutului de Pneumoftiziologie ”Marius Nasta”, vorbește in emisiunea Adriana Nedelea LA FIX despre evoluția pandemiei de COVID-19, care intr-un an de la primele cazuri aparute in Wuhan, China, a ajuns la aproape 71 de milioane de cazuri și peste 1,5 milioane de…

- Subsecretarul de stat Raed Arafat considera ca noile masuri nu vor duce la o scadere imediata a numarului de cazuri de Covid-19, ca este nevoie de respectarea regulilor de catre toata lumea. Daca noile...

- Presedintele bulgar Rumen Radev a fost testat negativ, pentru a doua oara, la COVID-19 si se asteapta sa iasa in curand din autoizolarea obligatorie, a anuntat miercuri biroul sau, transmite Reuters, in contextul in care, potrivit EFE, Bulgaria a inregistrat in ultimele 24 de ore 1.336 de noi cazuri…

- Coronavirus. Pana astazi, 17 octombrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 176.468 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). In Dolj numarul de cazuri nou confirmate se ridica la 138. Infectari COVID in Dolj La nivel național 129.556 de pacienți au fost declarați vindecați.…

- In ultimele 24 de ore, in județul Suceava s-a inregistrat o creștere semnificativa a numarului de cazuri noi de coronavirus. De marți și pana miercuri, in județul Suceava au fost raportate nu mai puțin de 173 de imbolnaviri noi de Covid 19, in condițiile in care marți au fost 90 de cazuri. Numarul total…

- Pana ieri, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 152.403 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus.La ora 13:00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța bilanțul actualizat, cu noile cazuri de imbolnaviri, numarul de decese și situația pe județeIn urma testelor efectuate la nivel național,…