- Muzeul Luvru, cel mai vizitat din lume, nu si-a deschis portile duminica dimineata, din cauza unei sedinte a conducerii cu personalul, in contextul epidemiei de coronavirus, relateaza Le Figaro potrivit news.ro.“A existat o reuniune de informare intre angajatii muzeului si conducere, cu privire…

- Expozitia dedicata lui Leonardo da Vinci la Muzeul Luvru din Paris, care s-a incheiat luni seara, a fost vizitata de aproape 1,1 milioane de persoane, a anuntat marti muzeul, relateaza AFP. Cu 1.071.840 de vizitatori, ''acesta este un record absolut pentru Muzeul Luvru - ultimul…

- Lucrarea "Rubik Mona Lisa" (2005), realizata din aproape 330 de cuburi Rubik de Invader, a fost adjudecata pentru 480.000 de euro, duminica seara, la Artcurial, un record mondial pentru seria de "tablouri-obiect" ale artistului stradal, a anuntat casa de licitatii, citata de AFP.Reinterpretarea…

- "Rubik Mona Lisa", o versiune a celebrului tablou pictat de Leonardo da Vinci, realizata din 300 de cuburi Rubik in anul 2005 de artistul stradal Invader, va fi scoasa la licitatie la Paris la sfarsitul lunii februarie, informeaza AFP, citat de agerpres.ro.

- Muzeul Luvru din Paris a atras si in 2019 un numar mare de vizitatori, 9,6 milioane, in ciuda lucrarilor de renovare. Incepand de marti, institutia va pune in vanzare 20.000 de bilete pentru expozitia "Leonardo da Vinci", potrivit News.ro.In 2019, muzeul a primit 9,6 milioane de vizitatori,…