Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite nu crede in versiunea ca noul coronavirus a evoluat in mod natural. Secretarul american de stat Mike Pompeo a sustinut duminica faptul ca ar exista dovezi semnificative conform carora noul coronavirus provine dintr-un laborator al orasului chinez Wuhan, localitatea de unde s-a declansat…

- Secretarul american de stat Mike Pompeo a sustinut duminica faptul ca ar exista dovezi semnificative conform carora noul coronavirus provine dintr-un laborator al orasului chinez Wuhan, localitatea de unde s-a declansat pandemia de COVID-19, transmite AFP, conform Agerpres. ”Exista probe imense ca de…

- China a publicat o animație scurta denumita „A fost odata un virus” in care ia in deradere raspunsul Statelor Unite la pandemia COVID-19 folosindu-se de figurine de tip Lego pentru a reprezenta cele doua țari, potrivit Reuters.​ In animația postata online de catre Xinhua, agenția de presa oficiala a…

- Presedintele Donald Trump s-a declarat joi convins ca noul coronavirus ar fi avut originea intr-un laborator de virusologie chinezesc, dar a refuzat sa prezinte dovezi, crescand astfel nivelul tensiunilor in relatia cu Beijingul pe subiectul originii bolii COVID-19, informeaza vineri Reuters si AFP.…

- „Va veti aminti ca primele cazuri erau cunoscute de guvernul chinez poate din noiembrie, in orice caz sigur la jumatatea lunii decembrie, si ei au lasat sa treaca timp inainte de a semnala aceasta restului lumii, inclusiv Organizatiei Mondiale a Sanatatii”, a declarat seful diplomatiei americane Mike…

- SUA, care acuza China ca a intarziat sa previna restul lumii de aparitia noului coronavirus, au sugerat joi ca Beijingul constatase probabil primele cazuri de contaminare inca din noiembrie si nu in decembrie, asa cum afirma autoritatile chineze, potrivit France Presse. "Va veti aminti ca primele cazuri…

- Dupa 76 de zile de caratina, China nu a mai inregistrat niciun deces in ultimele 24 de ore, pentru prima data de la izbucnirea epidemiei, in decembrie. Acum, Beijingul este cel care consolideaza controalele la granite ca sa nu „importe” noi cazuri.

- China denunta vehement faptul ca secretarul de Stat american Mike Pompeo numeste noul coronavirus care s-a raspandit pe glob ”virusul Wuhan”, numele orasului din centrul Chinei in care a aparut, relateaza The Associated Press.