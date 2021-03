Echipe mixte au controlat, in perioada 12 martie - 18 martie, peste 32.000 de operatori economici si au aplicat 37.292 de sanctiuni in valoare de peste 7 milioane de lei, in urma actiunilor de verificare a modului in care au fost respectate masurile pentru limitarea raspandirii virusului SARS-CoV-2.



"Peste 17.000 de politisti, jandarmi, politisti de frontiera, pompieri, reprezentanti ANSVSA, ANPC, specialisti din Ministerul Sanatatii, Ministerul Muncii, Ministerul Transporturilor si reprezentanti ai autoritatilor publice locale au gestionat peste 10.500 actiuni punctuale de verificare…