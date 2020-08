Presedintele francez Emmanuel Macron a avertizat vineri cu privire la orice eventuala reinchidere a frontierelor intre tarile Uniunii Europene, sustinand ca aceasta ar fi o masura contraproductiva si ineficienta impotriva cresterii numarului de cazuri de COVID-19, transmit dpa si Reuters. In schimb, Macron s-a pronuntat pentru o coordonare la nivel european si pentru abordari comune in fata focarelor locale de COVID-19. ''Inchiderea frontierei intre doua tari nu are niciun sens atunci cand exista focare, zone de circulatie activa asa cum le numim acum, care sunt clar identificate'',…