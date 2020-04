Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul japonez intentioneaza sa declare starea de urgenta - pe o perioada de sase luni - in lupta impotriva epidemiei noului coronavirus, dezvaluia luni postul de televiziune TBS, relateaza Reuters.

- Prim-ministrul nipon Shinzo Abe intentioneaza sa declare stare de urgenta in Japonia ca urmare a propagarii noului coronavirus in arhipelag, a relatat luni agentia Kyodo, citand un responsabil guvernamental, potrivit dpa. Guvernul nipon ia in considerare sa instituie starea de urgenta pe o durata de…

- Guvernul mexican a instituit starea de urgenta sanitara si masuri mai stricte in lupta impotriva raspandirii noului coronavirus, dupa ce numarul contaminarilor a depasit pragul de 1.000, iar numarul deceselor a accelerat, relateaza Reuters potrivit news.roAutoritatile sanitare au anuntat luni…

- Parlamentul spaniol a aprobat, la primele ore ale zilei de joi, dupa o sedinta maraton, prelungirea starii de urgenta cu 15 zile, pana la 12 aprilie, transmite Reuters. O majoritate de 321 de deputati au votat pentru, iar 28 s-au abtinut. Partidul Popular, cea mai mare formatiune din opozitie, a…

- Guvernul spaniol vrea sa prelungeasca pentru inca 15 zile actuala stare de urgenta de 15 zile pentru a limita raspandirea pandemiei de coronavirus, au relatat duminica ziarele El Pais si El Mundo, citate de Reuters.Starea de urgenta nationala, anuntata la 14 martie, le interzice cetatenilor…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, va decreta starea de urgenta nationala din cauza pandemiei de coronavirus, conform unor surse ale agentiei Bloomberg, preluata de Reuters.Donal Trump ar declara starea de urgenta nationala pentru a putea oferi ajutoare federale statelor afectate de coronavirus,…