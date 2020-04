Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia noului coronavirus s-a soldat cu cel putin 75.000 de morti in lume - dintre aproape trei sferturi in Europa - de la aparitia acesteia in decembrie in China, potrivit unui bilant intocmit in baza unor surse oficiale, marti, de catre AFP, potrivit news.ro.In total, 75.538 de decese…

- Pandemia de coronavirus a ucis mai mult de 40.000 de persoane in Europa, dintre care trei sferturi in Italia, Spania si Franta. Cu un total de 40.768 de morti (pentru 574.525 de cazuri), Europa este continentul cel mai afectat de pandemia de Covid-19. Cu 14.681, respectiv 10.935 de decese, Italia si…

- Pandemia noului coronavirus a ucis peste 25.000 de persoane in lume, potrivit unui bilant intocmit pe baza unor date oficiale, vineri dupa-amiaza, de catre AFP, anunța news.ro.In total, 25.066 de decese au fost inregistrate - majoritatea in Europa (17.314). Citește și: Ludovic Orban…

- Pandemia de coronavirus a cuprins intreaga Europa, dupa ce Covid-19 a patruns penru prima data in Italia. Virusul a aparut in China, orașul Wuhan fiind cel mai afectat inițial. In doar 30 de zile, regiuni din Italia, Spania, Marea Britanie sau Germania, numara mii de morți și zeci de mii de cazuri de…

- Pandemia COVID-19 a cauzat moartea a peste 15.000 de persoane in Europa, potrivit unui bilant realizat de agentia France Presse pe baza surselor oficiale, joi la ora 17:00 GMT. In total, in Europa au fost recenzate 15.500 de decese din cauza infectarii cu virusul SARS-CoV-2, dintre care majoritatea…

- Pandemia de coronavirus și-a pus puternic amprenta asupra declinului transportului aerian din Europa, așa cum rezulta din imaginile publicate de Eurocontrol care arata o reducere severa a circulației avioanelor mai ales in cazul țarilor cele mai afectate de epidemie: Italia, Spania,

- Pandemia de coronavirus se extinde cu repeziciune in Europa, in special in Italia, Spania, Franța și Germania. Totuși, masuri ferme luate de autoritați in lumea intreaga demonstreaza ca omenirea poate trece peste aceasta incercare.

- Circa 2.000 de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus si 100 de decese provocate de Covid-19 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore in Spania, cea mai afectata tara din Europa dupa Italia, au declarat autoritatile duminica, citate de AFP. Conform celui mai recent bilant, in Spania au raportate…