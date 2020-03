Stiri pe aceeasi tema

- Inca doua decese au fost inregistrate azi in randul pacienților confirmați cu noul coronavirus. Este este vorba de o femeie, in varsta de 75 de ani, și de un barbat, in varsta de 82...

- Bilanțul epidemiei de coronavirus din Italia a inregistrat miercuri, 25 martie, o ușoara ameliorare. Au fost mai puține decese și cazuri noi de imbolnavire decat in ziua precedenta, dar cifrele raman in continuare devastatoare: 683 de decese și 5.210 persoane care au fost confirmate in 24 de ore cu…

- Ziarul Unirea Inca 683 de decese in Italia și peste 5.000 de cadre medicale infectate cu coronavirus. Sistemul medical e in colaps Bilantul epidemiei de coronavirus a ajuns la 7.503 morti in Italia, cu 683 de decese in plus fata de marti. Numarul total al persoanelor infectate pana acum este de 74.386,…

- In urma cu puțin timp au mai fost inregistrate alte 3 decese ale unor persoane depistate de coronavirus! Toate cele 3 cazuri sunt județul Suceava. Printre ele se numara și o persoana de 59 de ani.

- Spania a raportat marti un nou record de decese cauzate de coronavirus intr-o zi, cu 514 noi morti inregistrati in ultimele 24 de ore, ceea ce ridica bilantul total la 2.696, a anuntat marti Ministerul Sanatatii, potrivit AFP si Reuters.Numarul cazurilor noi de infectare cu coronavirus a crescut…

- Spania a inregistrat 462 de decese in ultima zi - mai multe decat cele 394 inregistrate duminica. A doua cea mai afectata tara din Europa, dupa Italia, Spania inregistreaza de-acum 33.089 de persoane contaminate cu noul coronavirus, fata de 28.572 inregistrate duminica. Autoritatile spaniole au anuntat…

- De la aparitia noului coronavirus, in luna decembrie a anului trecut, au fost inregistrate 109.946 de cazuri de infectie in 99 de tari si teritorii, iar 3.819 de persoane au decedat, potrivit unui bilant alcatuit de AFP din surse oficiale, luni, la ora 9:00 GMT, scrie agerpres.ro. 914 noi cazuri…

- Coronavirusul, tot mai amenintator in Europa. De joi pana vineri au murit 41 de oameni in Italia, un numar record. Astfel numarul total al victimelor provocate de COVID - 19 in aceasta tara a ajuns la 148, iar cel al imbolnavirilor la aproape patru mii.