Coronavirus: Irlanda doreşte să crească amenda pentru cei care pleacă în vacanţă în străinătate Guvernul irlandez intentioneaza sa creasca amenzile aplicate celor care incalca interdictia privind calatoriile neesentiale in afara tarii, de la 500 de euro in prezent la 2.000 de euro, a declarat miercuri premierul Micheal Martin, potrivit Reuters. Desi numarul pasagerilor sositi pe aeroporturile irlandeze a scazut cu 97% ca urmare a restrictiilor antiepidemice, doua treimi dintre cei care totusi intra in tara sunt cetateni irlandezi reveniti din vacante in strainatate. ''Pare ca (amenda de) 500 de euro nu este suficient de descurajanta pentru a calatori in strainatate, prin urmare va… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

