- Premierul indian Narendra Modi a primit luni prima doza de vaccin impotriva COVID-19 produs chiar in India, marcand extinderea campaniei de imunizare din tara, in conditiile in care numarul infectiilor este in crestere intr-o serie de state indiene mari, relateaza Reuters, potrivit AGERPRES.…

- Armata indiana antreneaza caini pentru detectarea personalului contaminat cu coronavirus, a declarat marti un ofiter superior agentiei Reuters. Cainii ar putea simti un miros specific al transpiratiei si urinei celor bolnavi. Intr-o unitate din New Delhi, caini din rasele cocker spaniel si labrador…

- Pana la 150 de persoane ar fi murit dupa ce bucați desprinse dintr-un ghetar din Himalaya s-au prabusit duminica dimineața intr-un lac de acumulare din nordul Indiei. Viitura formata a cauzat inundații masive, a avariat o centrala electrica și a dus la evacuarea satelor din aval, potrivit Reuters. „Numarul…

- Ungaria va extinde actualele restricții, inclusiv interdicția de a circula noaptea, pana pe 1 februarie. Masura a fost luata pentru a combate raspandirea infecțiilor cu noul coronavirus, a declarat premierul Viktor Orban la radioul de stat, potrivit Reuters.Orban a spus și ca invațamantul gimnazial…

- Turcia a primit miercuri primul transport de vaccinuri impotriva noului coronavirus provenind din China, vaccinuri care vor intra intr-o faza de testare, timp de doua saptamani, inainte de a primi unda verde pentru a fi oferite populatiei, a anuntat ministrul turc al sanatatii, Fahrettin Koca, transmite…

- Tesla incepe sa-ți vanda mașinile in India și analizeaza posibilitați de asamblare si productie Tesla va veni in India la inceputul anului viitor, a anuntat ministrul indian al Transporturilor, Nitin Gadkari, intr-un interviu acordat publicatiei Indian Express, transmite Reuters. Producătorul american…

- Franta va incepe programul de vaccinare anti-COVID-19 duminica, 27 decembrie, a anuntat luni pe Twitter ministrul francez al sanatatii Olivier Veran, transmite Reuters. Programul francez de vaccinare va debuta cu membrii cei mai vulnerabili ai populatiei cum sunt varstnicii, a mentionat Veran. El a…