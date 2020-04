Stiri pe aceeasi tema

- Numarul celor infectati cu COVID-19 in Republica Moldova continua sa creasca alarmant. Pe parcursul zilei de vineri, 3 aprilie, au fost confirmate alte 86 cazuri de infectare cu coronavirus, din 419 probe procesate. In sapte cazuri este vorba de import, iar alte 79 de cazuri sunt de transmitere locala.…

- Virusul ucigaș din China continua sa faca din ce in ce mai multe victime. 593 de cazuri de infectare cu coronavirus sunt in Suceava. Este primul oraș intrat in carantina. In total, in Romania au fost inregistrate 2.109 cazuri confirmate de COVID-19.

- Numarul celor infectati cu COVID-19 in Republica Moldova continua sa creasca. Ministra Sanatatii, Viorica Dumbraveanu, a anuntat ca pe parcursul zilei de vineri, 27 martie, au fost confirmate alte 22 cazuri de infectare cu coronavirus, din 128 probe procesate. In total, numarul persoanelor infectate…

- Pana astazi, 18 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 246 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate alte 29 noi cazuri de imbolnavire.De asemenea, dintre cele 246…

- Pana astazi, 14 martie, la nivel national au fost confirmate 97 cazuri de cetateni infectati cu virusul COVID ndash; 19 coronavirus . 6 pacienti sunt declarati vindecati si au fost externati. Toti ceilalti pacienti infectati cu virusul COVID 19 coronavirus prezinta o stare generala buna, cu exceptia…

- Pana astazi, 10 martie, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 25 cazuri de cetațeni infectați cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cei 25cetațeni care au contactat virusul, 5 sunt declarați vindecați și au fost externați. Astazi au fost confirmate 8 cazuri noi de infectare cu COVID-19 (coronavirus),…

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) informeaza joi ca la nivel național sunt in carantina instituționalizata 38 de persoane testate pentru a vedea daca au contactat virusul COVID – 19 (coronavirus). Alte peste 11.000 de persoane sunt in izolare acasa.La nivel național sunt in carantina instituționalizata…

- Comisia Naționala de Sanatate din China a anunțat ca joi au fost identificate aproape 2.000 de noi cazuri de infecție cu noul coronavirus, astfel ca numarul total al îmbolnavirilor a ajuns la 9.692 de cazuri, informeaza Mediafax citând CNN. Aceasta reprezinta o creștere cu 1.982 de cazuri…