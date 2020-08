Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea OFICIAL| Numarul infectarilor cu COVID-19, in Romania, se mentine RIDICAT: 1.225 cazuri noi, in ultimele 24 de ore. Bilanțul total ajunge la 52.111 de imbolnaviri Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații, sambata, 1 august, noul bilanț al pandemiei de coronavirus in Romania.…

- Ziarul Unirea OFICIAL| Creșterea cazurilor de COVID-19 in Romania se menține: 416 de noi infectari. Bilanțul total ajunge la 28.582 Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații, sambata, noul bilanț al pandemiei de coronavirus in Romania. Pana astazi, 4 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate…

- Cresterea numarului de cazuri noi de COVID-19 din ultima saptamana este ingrijoratoare, iar Romania a depasit 26.000 de cazuri, dupa ce au fost inregistrate 325 de noi cazuri. Bilantul celor decedati din cauza noului coronavirus a ajuns la 1.589.Din cele 26.022 cazuri de persoane infectate cu COVID–19,…

- Pana astazi, 23 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 24.505 cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 17.187 au fost declarate vindecate ș...

- Numarul total de decese raportate in randul pacienților cu noul coronavirus din Romania este de 1.193, iar cel al cazurilor de COVID-19 confirmate pe teritoriul țarii a ajuns la 18.283. Au fost declarate vindecate și externate 11.630 de persoane.

- Numarul cazurilor de coronavirus in Romania a ajuns la 17.036, insa noile imbolnaviri n-au mai depașit, in ultimele zile, 200. De asemenea, aproape 10.000 de persoane au fost declarate vindecate și externate.

- Mesaj RO-Alert: PERICOLUL infectarii cu noul coronavirus (COVID-19) ramane ridicat! Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta a transmis, vineri, un mesaj SMS Ro-Alert prin care informeaza populatia ce trebuie sa faca incepand de astazi, cand s-a instituit starea de alerta in Romania, din cauza…

- 13.05.2020 - Bilanțul imbolnavirilor cauzate de noul coronavirus a ajuns in Romania la 16.002 , in ultimele 24 de ore fiind inregistrate 224 de cazuri noi, potrivit datelor publicate miercuri de Grupul de Comunicare Strategica. Potrivit sursei citate, 7.961 de pacienți s-au vindecat. La Terapie Intensiva,…