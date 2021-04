Pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.034.003 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, dintre care 2.931 in ultimele 24 de ore. La ora 13:00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța bilanțul actualizat, cu noile cazuri de imbolnaviri, numarul de decese și situația pe județe De la debutul epidemiei, 26.618 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat, dintre care 237 in ultimele 24 de ore – numar fara precedent in Romania. In unitațile sanitare de profil, numarul total de persoane internate cu COVID-19 este de 12.113. Dintre acestea, 1.432 sunt internate la ATI. …