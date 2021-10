Stiri pe aceeasi tema

- Trei focare de coronavirus au fost confirmate in ultimele 24 de ore in Timiș. 13 elevi de la Colegiul Național „Ana Aslan” Timișoara au fost depistați cu SARS-CoV-2. Sunt și patru pacienți confirmați de la Spitalul Județean Timișoara, de la secția Neurologie II. In total, sunt 19 focare active in județ.

- O femeie insarcinata a facut marturii de-a dreptul cutremuratoare, de pe patul de spital. Tanara in varsta de 33 de ani a fost diagnosticata cu noul coronavirus și și-a vazut moartea cu ochii. Femeia este in prezent internata la Spitalul Județean de Urgența Alba Iulia, iar cadrele medicale au marturisit…

- Directorul Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, Adriana Pistol, a afirmat ca in fiecare weekend numarul de teste realizat este mic, iar acestea sunt lucrate luni si transmise in raportarea de marti. Totodata, a mai afirmat ca pentru luna octombrie exista si riscul…

- A fost inca un weekend cu multe cazuri noi de coronavirus, in județul Buzau. Potrivit datelor centralizate de autoritațile din sanatate, sambata și duminica s-au inregistrat 139 de noi imbolnaviri de COVID. De asemenea, au fost raportate doua decese in randul pacienților internați cu coronavirus. In…

- Astazi, 26 septembrie 2021, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel: Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 13660Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei:12489Numarul total de decese Covid-19 de la inceputul pandemiei: 461Numar…

- In ultimele 24 de ore s-au inregistrat 5 decese. Este vorba despre doua paciente de 69 de ani și 86 de ani la Spitalul Județean de Urgența Satu Mare, doi pacienți de 67 și 68 de ani la Spitalul Municipal Carei și o pacienta de 67 de ani la Spitalul Pelican Oradea, persoane cu multiple […]

- Peste trei sferturi din cazurile confirmate de infectie cu SARS-CoV-2 din saptamana 13-19 septembrie au fost la persoane nevaccinate, in timp ce 91,5% din decesele inregistrate au fost la persoane care nu au facut vaccinul anti-COVID, releva raportul Institutului National de Sanatate Publica (INSP).…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat, miercuri, ca au fost inregistrate 7.045 noi cazuri de coronavirus. Pana miercuri, 22 septembrie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.165.886 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 252 sunt ale unor pacienți reinfectați,…