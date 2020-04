Stiri pe aceeasi tema

- Morți și efecte toxice cardiace in mai multe spitale din Franța la persoane infectate cu coronavirus, dupa administrarea hydroxychloroquinei O puternica amploare a capatat controversa planetara in jurul chloroquinei (comercializata sub denumirea de Nivaquine) și asupra hydroxychloroquinei (Plaquenil)…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat ca a fost inregistrat primul deces al unui pacient infectat cu coronavirus pe teritoriul Romaniei. Este vorba de un barbat de 67 de ani Acesta a fost confirmat cu Coronavirus pe data de 18 martie la spitalul din Filiasi. Potrivit GCS, pacientul de 67 de ani,…

- Astazi, pe Aeroportul Otopeni, a aterizat o aeronava cu pasageri la bordul careia se afla un cetațean roman, imbarcat la Madrid, care a prezentat un certificat medical eliberat de autoritațile spaniole care confirma infectarea cu noul coronavirus (COVID-19), a transmis Grupul de

- In timp ce numarul victimelor epidemiei cu coronavirus este in scadere in China, autoritațile anunțau miercuri, 11 martie, ca intreprinderile iși pot relua progresiv activitațile la Wuhan, epicentrul dezastrului epidemic. Corespondentul in China al RFI semnaleaza o preocupare insistenta a Chinei de…

- Autoritațile de la Beijing au anunțat ca, incepand din 2 martie, vor fi suspendate taxele vamale impuse unor echipamente medicale americane importate, absolut necesare la combaterea actualei epidemii cu coronavirus. Taxele vamale majorate fusesera impuse in cadrul razboiului comercial cu Statele Unite.…

- Tensiunile in Orientul Mijlociu se sporesc odata cu implinirea a 40 de zile de cand americanii l-au anihilat pe generalul iranian Qassem Soleimani, comandantul Forțelor Qurds. Cu aceasta ocazie, comandantul Gardienilor Revoluției a avertizat Statele Unite și Israelul ca vor fi lovite “la cea mai mica…

- Nava de croaziera americana Wasterdam a fost respinsa de cinci porturi asiatice de teama virusului ucigaș. La bord s-au aflat 1.455 turiști din Hong Kong. Autoritațile cambodgiene au acceptat primirea navei dupa ce au avut garanția ca la bord nu se afla niciun caz de contaminare cu coronavirus. In ciuda…

- Grupul farmaceutic francez Sanofi a anunțat luni seara ca a fost pus sub acuzare pentru ''inșelaciune in forma agravata'' si ''vatamare involuntara'' in scandalul legat de comercializarea medicamentului antiepileptic Depakine, o ancheta deschisa inca din septembrie 2016,