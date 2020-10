Coronavirus: Grecia interzice intrarea străinilor pe timpul nopții pe la Kulata Autoritațile grecești de frontiera restricționeaza trecerea pe la PCTF de la Promahon din cauza situației tot mai complicate legate de COVID-19. În intervalul orar 00:30 – 05:00, în Grecia vor putea intra numai mașinile și autobuzele cu cetațeni greci. Acest lucru a fost anunțat de Ministerul Afacerilor Interne (MBP), potrivit Rador care citeaza Sega.bg.



Nu se specifica cât timp va dura masura. Masura privind intrarea turiștilor în Grecia cu un rezultat negativ al testului PCR pentru coronavirus, efectuat în ultimele 72 de ore, este înca în… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Informații false despre noul coronavirus În mediul online sunt vehiculate în ultima vreme foarte multe informații false despre noul coronavirus, au atras atenția medicii. Pe rețelele de socializare pe de o parte sunt promovate diverse medicamente despre care se afirma…

- Inceperea anului scolar in Grecia se amana cu o saptamana. Aceasta va avea loc la 14 septembrie. Masura a fost luata din cauza cresterii numarului de cazuri de infectare cu coronavirus. Anuntul a fost facut astazi de guvernul de la Atena, transmite Reuters. Autoritatile din Grecia au fost obligate sa…

- Autoritațile elene au revenit, vineri, asupra anumitor prevederi referitoare la masura de prezentare a unui test molecular negativ pentru infecția cu SARS-CoV-2, prelevat cu 72 ore inainte de momentul intrarii pe teritoriul Republicii Elene, și au renunțat la obligativitatea deținerii unui test molecular…

- In stațiunea Albena a inceput inchiderea treptata a hotelurilor. Motivul este numarul tot mai scazut de turiști, dupa ce zborurile charter au fost suspendate și Germania a declarat coasta de nord a Marii Negre bulgare ca fiind o destinație periculoasa, relateaza Duma, citata de Rador.Vezi…

- Autoritatile de la Atena au anuntat masurile joi, in urma unei crestere a numarului de cazuri de coronavirus. Citeste si: Noi restrictii anti-COVID-19 in Grecia. Sunt vizati si turistii romani Doar frontiera cu Bulgaria nu este inchisa noaptea, scrie news.ro. O interdictie de circulatie…

- „Avem primele schite. Vrem sa ne coordonam foarte bine cu statele, pentru ca ele trebuie sa poata implementa aceasta masura in aeroporturi si gari”, a declarat ministrul. Aceasta masura vine in contextul in care sambata, 1 august, in Germania au fost inregistrate 955 de cazuri noi, cel mai…

- Protestele antiguvernamentale din Bulgaria au intrat, duminica, 2 august, in a 25-a zi. Manifestanții bulgari au blocat autostrada care duce spre vama Kulata, situata la granița cu Grecia. Manifestantii din Bulgaria reclama de peste 24 de zile demisia guvernului, acuzat de coruptie. Aceștia au asigurat…

- Turiștii romani care au tranzitat sambata, 1 august, punctul de trecere a frontierei dintre Bulgaria și Grecia, Kulata - Promachonas, au avut din nou o lupta cu rabdarea. Conform MAE, cozile s-au intins și pe 6 kilometri, cei prezenți in vama spun ca sunt de 12 kilometri. Intre timp, alți doi cetațeni…