CORONAVIRUS. Germania depăşeşte pragul de 40.000 de contaminări şi înregistrează 253 de morţi de la începutul pandemiei Germania prezinta in acest stadiu un nivel slab al mortalitatii fata de alte tari europene, o diferenta care se explica in parte prin amploarea testarilor in vederea depistarii. Institutul a anuntat de asemenea alte 55 de decese (+28%), care cresc bilantul la 253 de morti de la inceputul epidemiei. Rata mortalitatii din cauza COVID-19 ramane insa una scazuta la nivelul Germaniei, fiind de aproximativ 0,5%, adica o persoana decedata la 200 de infectati, aceasta fiind de altfel una dintre cele mai scazute rate ale mortalitatii din Europa. In acelasi timp, 3.547 pacienti au fost… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

