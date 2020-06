Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Austriei a decis, marti dupa-amiaza, reluarea calatoriilor spre Italia, Grecia, Croatia si alte numeroase state europene incepand din 16 iunie, afirma surse guvernamentale de la Viena citate de site-ul DiePresse.com, potrivit MEDIAFAX.Decizia urmeaza sa fie anuntata oficial miercuri…

- Guvernul Austriei a decis, marti dupa-amiaza, reluarea calatoriilor spre Italia, Grecia, Croatia si alte numeroase state europene, incepand din 16 iunie, afirma surse guvernamentale de la Viena citate de...

- Ryanair, easyJet si British Airways vor sa dea in judecata Marea Britanie pentru carantina impusa de luni, pe care O’Leary o numește o ”mizerie” Marea Britanie a introdus, incepand de luni,o perioada de carantina de 14 zile pentru calatorii internationali, starnind astfel nemultumirea…

- Vești bune pentru romanii care așteapta sa plece in strainatate in concedii. Pentru toți cei care revin din aceste doua țari obligația de a sta in carantina se va ridica. Liberalii au discutat in sedinta Biroului Politic National de marti seara despre posibilitatea ca romanii ce au fost la mare in…

- Persoanele care sosesc din Romania sau Ucraina si vor sa ramana pe teritoriul Ungariei trebuie sa intre intr-o carantina de 14 zile, a precizat Lakatos.Relaxarea restrictiilor legate de cele doua tari face obiectul unei analize atente, a mai spus el, afirmand ca Romania si Ungaria 'nu arata…

- corespondența de la Praga de Gabriel Jivanescu La doua zile dupa anuntul facut de ministrul Sanatatii la o reuniune cu ziaristii (care si-au manifestat surpriza), in fata carora a subliniat ca se va putea iesi din tara „chiar si pentru vacanta“, premierul Cehiei a precizat ca dreptul de a calatori in…

- Slovenia introduce de sambata carantina obligatorie pe o perioada de 14 zilele pentru toate persoanele, cetateni sloveni sau straini, care intra pe teritoriul tarii, in contextul epidemiei de coronavirus, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Potrivit guvernului, vor fi exceptate persoanele…

- Lista cu ”zonele rosii”, pentru care este necesara carantina institutionalizata timp de 14 zile, a fost actualizata si publicata miercuri pe site-ul INSP. Potrivit INSP, tarile considerate ”zone rosii” sunt: Italia, Franta, Germania, Spania si Iran. Astfel ca cetatenii romani care se intorc din aceste…