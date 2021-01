Stiri pe aceeasi tema

- Numarul de infectari cu noul coronavirus in Germania a depasit pragul de doua milioane de cazuri, iar numarul deceselor a ajuns la aproape 45.000, potrivit datelor date vineri publicitatii de Institutul german pentru boli infectioase Robert Koch (RKI), informeaza Reuters, potrivit AGERPRES. Vezi…

- Germania a depasit pragul de un milion de contaminari cu noul coronavirus, a anuntat vineri Instititul de boli infectioase Robert Koch (RKI), relateaza Reuters. Numarul cazurilor confirmate de contaminare cu noul coronavirus a crescut in ultimele 24 de ore cu 22.806, la 1.006.394, a precizat…

- Europa de Est a depașit sambata pragul de 5 milioane de cazuri COVID inregistrate de la inceputul pandemiei. Pana acum, batranul continent a raportat, in total, peste 15 milioane de imbolnaviri, devenind astfel regiunea cu cel mai mare numar de cazuri.

- Statele Unite au devenit prima natiune care a depasit pragul de 10 milioane de infectii cu noul coronavirus de la inceperea pandemiei, conform unui bilant realizat duminica de Reuters, pe masura ce al treilea val de cazuri de COVID-19 se extinde in intreaga tara, scrie agerpres.ro. Punctul de referinta…

- Noile cazuri de COVID-19 in Europa s-au dublat in cinci saptamini, depasind pragul de 10 milioane de imbolnaviri, potrivit unui bilant al Reuters publicat duminica. Luna trecuta, atit America Latina, cit si Asia au raportat peste 10 milioane de cazuri totale in regiunile lor. Statele Unite singure au…