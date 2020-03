Coronavirus: Finlanda va extinde până pe 13 mai măsurile de combatere a epidemiei Finlanda va extinde pe 13 aprilie cu o luna, pana pe 13 mai, aplicarea majoritatii masurilor destinate tinerii sub control a focarului epidemiei de COVID-19, a declarat luni premierul Sanna Marin, informeaza Reuters. In ultimele saptamani, Finlanda a restrictionat traficul la granite, a interzis intalnirile publice cu mai mult de 10 persoane, a inchis scolile pentru majoritatea elevilor si a indemnat populatia sa stea acasa cat mai mult. Majoritatea restaurantelor s-au inchis dupa ce, saptamana trecuta, guvernul le-a cerut sa se limiteze la livrari, desi o decizie oficiala in acest sens este inca… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

