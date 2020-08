Coronavirus: Finlanda şi Norvegia înăspresc restricţiile la frontiere Finlanda, relativ scutita de pandemia de COVID-19, a impus miercuri restrictii asupra calatoriilor dinspre majoritatea tarilor Uniunii Europene, laudandu-se acum cu politica frontaliera "cea mai stricta" din blocul comunitar, relateaza AFP. In aceeasi zi, o alta tara nordica, Norvegia, a adaugat Grecia, Marea Britanie, Irlanda, Austria si unele regiuni din Suedia si Danemarca pe lista tarilor unde calatoriile "neesentiale" nu sunt recomandate. Finlanda si Norvegia au limitat cu succes pe teritoriul lor pandemia care s-a soldat cu peste 780.000 de morti in intreaga lume, dar cele doua tari se confrunta… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

