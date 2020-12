Coronavirus: Elevii cambodgieni din ultimul an de liceu vor promova automat examenul de la finalul anului

Elevii cambodgieni din ultimul an de liceu urmeaza sa promoveze automat examenul de la finalul anului din cauza pandemiei de COVID-19, informeaza DPA. Premierul Cambodgiei, Hun Sen, a anuntat marti decizia in timpul unui discurs televizat de aproape patru ore, transmis in direct catre natiune. "Toti elevii de liceu din anul scolar 2019-2020 vor putea sa treaca examenul [fara sa-l sustina]", a declarat el, potrivit agentiei de presa Agence Kampuchea Presse. Decizia de a anula examenul national - care fusese deja amanat pana in ianuarie - vine in contextul in care Cambodgia incearca sa opreasca…