Coronavirus. Date oficiale: numărul total al deceselor ajunge la 184 Autoritațile au anunțat marți dupa-amiaza doua noi decese cauzate de noul coronavirus – doi barbați din Neamț și Suceava. “Deces 183 Barbat, 69 ani din jud. Suceava. Transferat in Spitalul de BI Iași-ATI cu diagnosticul de Infecție SARS-COV 2 forma severa, complicație, in data de 25.03.2020. Recoltat pentru COVID-19 in 21.03.2020. Rezultat pozitiv pe data de The post Coronavirus. Date oficiale: numarul total al deceselor ajunge la 184 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

