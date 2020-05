Coronavirus: Danemarca va primi turişti din Germania, Norvegia şi Islanda din 15 iunie Danemarca isi va redeschide frontierele pentru turistii din Germania, Norvegia si Islanda incepand din 15 iunie, a anuntat vineri prim-ministrul Mette Frederiksen, transmite DPA. Vizitatorii vor trebui sa faca dovada ca au rezervate cel putin sase nopti de cazare intr-un camping sau intr-o casa de vacanta in afara capitalei Copenhaga. Danemarca si-a inchis granitele la mijlocul lui martie in cadrul masurilor de stopare a transmiterii noului coronavirus. Pana vineri, aceasta tara nordica a raportat 568 de decese legate de epidemia de COVID-19. 'Pana acum am facut fata cu bine ca tara, epidemia… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

