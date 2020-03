Coronavirus: Congresul SUA a adoptat un plan de ajutor social de 100 miliarde de dolari

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a sustinut luni dimineata (ora Romaniei) o conferinta de presa in care a comentat criza produsa de pandemia de coronavirus, in stilul optimist caracteristic, dar expertii prezenti in aceeasi conferinta au avertizat asupra gravitatii situatiei. "Totul va fi…

- Presedintele SUA Donald Trump a declarat marti ca nu a fost testat pentru coronavirus, afirmand ca nu are simptome ale bolii si ca a fost examinat de catre medicul de la Casa Alba, relateaza Reuters.''Nu cred ca este o mare problema. As face testul. Nu cred ca este cazul ... ma simt extrem…

- Congresul SUA a aprobat joi un plan de urgenta de 8,3 miliarde de dolari pentru a finanta lupta impotriva noului coronavirus care se raspandeste in Statele Unite, relateaza AFP. Senatul american a votat practic in unanimitate in favoarea acestei finantari exceptionale, rezultata dintr-un…

- Riscul de raspandire a noului coronavirus in Statele Unite ar putea ''evolua rapid'', a avertizat miercuri secretarul american pentru Sanatate, Alex Azar, la scurt timp dupa ce presedintele Donald Trump a vorbit despre un risc ''foarte scazut'', relateaza AFP. "Nivelul…

- Riscul de raspandire a noului coronavirus in Statele Unite este ''foarte scazut'', a declarat miercuri presedintele american Donald Trump, salutand actiunile guvernului sau in lupta impotriva epidemiei cum sunt restrictiile privind calatoriile din China, relateaza AFP. ''Datorita…

- Presedintele american Donald Trump va propune, in proiectul de buget pe anul fiscal 2021, reduceri de zeci de miliarde de dolari in asistenta externa furnizata de SUA, simultan cu o majorare a fondurilor ce vizeaza contracararea amenintarilor economice venite din partea Chinei si Rusiei, transmite…

- Președintele american Donald Trump a declarat vineri ca Congresul ar trebui sa „stearga” punerea sa sub acuzare, care i-a adus un proces de destituire, în pofida achitarii sale miercuri în Senat, relateaza AFP.„Ar trebui sa se ștearga "impeachment-ul"…