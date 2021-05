Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore, au fost desfașurate acțiuni de verificare cu efective marite in zone aglomerate, centre comerciale, piețe și terase, dar si in mijloacele de transport in comun, cu privire la respectarea masurilor impuse in contextul starii de alerta, scopul vizat fiind prevenirea raspandirii…

- Inca 43 moldoveni au murit din cauza noului coronavirus. Astfel, bilantul deceselor provocate de COVID-19 in Moldova a ajuns la 5003.Potrivit Ministerului Sanatații, victimele aveau varstele cuprinse intre 34 și 88 de ani. Acestea sufereau și de alte boli.

- Cei doi șoferi ai autocarului au fost arestați, in timp ce calatorii au fost intorși in Romania, a informat Știri Diaspora , care citeaza L’Independant, cotidian editat la Perpignan. Un autocar cu 30 de romani a fost oprit, vineri, 26 martie, la Le Perthus, localitate de frontiera cu Spania, departamentul…

- Bulgaria intra in carantina nationala de luni, timp de 10 zile. Toate scolile, restaurantele și centrele comerciale vor fi inchise. Decizia a fost luata de autoritati dupa ce numarul cazurilor de COVID-19 a crescut cu 40 la suta in ultima saptamana.

- Orașul Brașov a atins nedoritul prag de 6 persoane infectate cu noul coronavirus la mia de locuitori. Potrivit DSP, numarul persoanelor infectate cu noul coronavirus in județul Brașov a crescut astazi la 2.670, incidența pe ultimele 14 zile urcand, ingrijorator, la 4,11 (fața de 3,69 ieri). Orașul Brașov…

- Tenismanul german Alexander Zverev, finalist la US Open, considera ''absurd'' faptul ca este in urma lui Roger Federer in clasamentul revizuit al ATP, din cauza pandemiei de coronavirus, desi elvetianul nu a jucat niciun mai mult de un an, transmite Reuters, potrivit Agerpres. ATP, care gestioneaza…

- Eveniment Un an de la confirmarea primului caz de COVID-19 in județ; numarul infectaților a trecut de 10.500, rata de infectare a ajuns la 1.56 martie 15, 2021 16:01 Primul caz de infecție cu noul coronavirus, unul de import, a fost confirmat, la nivelul județului, cu un an in urma, cand testele…

- Franta va livra in Republica Ceha 100.000 de doze de vaccin din propria cota de vaccinuri pentru a ajuta aceasta tara ce se confrunta cu o crestere a ratei de contaminare cu noul tip de coronavirus, a anuntat joi guvernul ceh, informeaza dpa. Franta a promis 100.000 de doze de vaccin de…