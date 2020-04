Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen urmeaza sa prezinte miercuri ”orientari” in vederea unei iesiri coordonate din perioada de izolare impusa in vederea opririi raspandirii noului coronavirus, relateaza AFP.

- In aceasta perioada dificila cu noul Coronavirus, este bine de știut cat se cheltuie pentru problemele ce țin de sanatate. Cele mai recente statistici privind cheltuielile curente de asistența medicala (publice și private) arata cum variaza cheltuielile pentru asistența medicala in statele membre ale…

- Parlamentul European a sustinut joi, intr-o sesiune plenara extraordinara, necesitatea unei solidaritati europene puternice pentru a sprijini cetatenii in contextul COVID-19, inaintea unui vot crucial in regim de urgenta asupra primului set de masuri propuse de Comisia Europeana pentru a ajuta statele…

- Peste doua treimi din statele membre ale Uniunii Europene (21 din 27 de state membre) aveau la 1 ianuarie 2020 un salariu minim pe economie, care in general avea o valoare mai mica de 600 de euro pe luna in est si de peste 1.500 de euro pe luna in nord-vestul UE, arata datele publicate luni de Eurostat.…

- Niciun stat membru al Uniunii Europene nu a raportat pana acum cazuri de imbolnavire cu coronavirus a transmis joi Comisia Europeana prin intermediul unui purtator de cuvant. "Comisia urmareste cu atentie situatia evolutiei infectiilor cu coronavirus si continua sa coordoneze toate masurile necesare…