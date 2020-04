Coronavirus: Cel mai mare festival muzical european cu acces gratuit, organizat online în 2020 Editia din 2020 a Pol'and'Rock, cel mai mare festival muzical din Europa cu acces gratuit, a fost anulata in formatul ei traditional - in aer liber - din cauza pandemiei de coronavirus, insa va avea totusi loc online, au anuntat organizatorii pe site-ul oficial al evenimentului, informeaza marti DPA. "Vom crea pentru voi cea mai frumoasa petrecere in casa din lume", au transmis organizatorii. Datele la care se va desfasura festivalul, din 30 iulie pana in 1 august, au ramas neschimbate. Festivalul urma sa aiba loc in Kostrzyn nad Odra, o localitate din Polonia aflata langa granita cu Germania.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

