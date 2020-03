Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane din județul Bistrița-Nasaud, care au calatorit cu același autocar in care s-a aflat și barbatul de 71 de ani din Suceava infectat cu coronavirus, au fost și ele testate, rezultatele in cazul lor fiind negative, potrivit informațiilor date publicitații vineri seara de Instituția Prefectului…

- Un nou caz de infectare cu COVID-19 a fost confirmat la un barbat de 40 de ani din Hunedoara, informeaza, vineri, Grupul de Comunicare Strategica. Acesta este al noualea caz de coronavirus confirmat in Romania. „A fost confirmat un nou caz pozitiv in urma testului pentru coronavirus (COVID-19), respectiv…

- Asociatia Oamenilor de Afaceri din Romania (AOAR) recomanda companiilor sa introduca prevederi specifice in regulamentele interne in contextul actualei epidemii de coronavirus, aratand ca firmele trebuie notificate de toti angajatii care au calatorit in zone de risc in cel mult 24 de ore de la data…

- La nivel national sunt astazi, 5 martie, in carantina institutionalizata 38 de persoane pentru care se efectueaza verificari pentru a depista daca au contactat virusul COVID ndash; 19 coronavirus . Alte 11311 de persoane sunt in izolare la domiciliu si sub monitorizare medicala, transmite printr un…

- "Este vorba despre un pacient care a murit pe 13 februarie" intr-un spital din Valencia si ale carui analize post-mortem s-au dovedit a fi "pozitive", a explicat presei responsabilul regional pentru sanatate Ana Barcelo Chico. Ministerul Sanatatii a anuntat marti ca numarul de cazuri confirmate…

- In Romania, pana in prezent, trei persoane au fost diagnosticate cu COVID 19, dintre care o persoana a fost declarata vindecata dupa ce testele realizate conform procedurilor medicale au fost negative.Cele doua persoane diagnosticate cu virusul COVID 19 coronavirus sunt internate, in continuare, in…

Potrivit unui comunicat transmis, luni, de Grupul de Comunicare Strategica (GCS), doua persoane diagnosticate cu virusul COVID-19 (coronavirus) sunt internate, in continuare, la Cluj-Napoca si Timisoara, cu stare buna de sanatate, fara febra. In Romania, pana in prezent, trei persoane…