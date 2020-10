Stiri pe aceeasi tema

- Bulgaria nu va avea nevoie sa impuna carantina pentru a tine sub control un al doilea val epidemic daca va respecta masuri de protectie precum purtarea de masti si distantarea sociala, a declarat duminica directorul executiv al Fondul Monetar International, bulgaroaica Kristalina Gheorghieva, transmite…

- In ultimele 24 de ore, sub autoritatea Instituției Prefectului, au fost desfasurate actiuni de verificare cu efective marite in zone aglomerate, centre comerciale, piețe, targuri și terase, dar si in mijloacele de transport in comun, cu privire la respectarea masurilor impuse in contextul starii de…

- Bursele asiatice au consemnat marți a doua zi de pierderi, in timp ce dolarul a crescut, pe fondul ingrijorarilor legate de posibilele intarzieri in planurile de stimulare a economie SUA și de posibilitatea introducerii de noi restricții in Europa, relateaza Reuters.

- Ministrul britanic al sanatatii Matt Hancock a declarat duminica aceasta ca un al doilea "lockdown" la nivel national este una dintre solutiile luate in calcul pentru a opri raspandirea noului tip de coronavirus, dar ca el nu isi doreste o asemenea masura, informeaza Reuters. "Daca fiecare va respecta…

- Guvernul filipinez le-a cerut vineri cetatenilor sai sa poarte viziere de protectie a fetei, pe langa masti, in toate centrele comerciale, precum mall-uri, extinzand prevederile unei directive initiale care se referea numai la locurile de munca si transportul in comun,

- Productii muzicale extravagante precum ''Mamma Mia!'' vor trebui organizate la scara mai redusa dupa ce vor fi reluate spectacolele la finalul perioadei de izolare cauzate de pandemia de COVID-19, a declarat Bjorn Ulvaeus, fost component al trupei ABBA si impresar muzical suedez, potrivit Reuters,…

- Productii muzicale extravagante precum ''Mamma Mia!'' vor trebui organizate la scara mai redusa dupa ce vor fi reluate spectacolele la finalul perioadei de izolare cauzate de pandemia de COVID-19, a declarat Bjorn Ulvaeus, fost component al trupei ABBA si impresar muzical suedez,…

- Ministrul britanic al sanatatii, Matt Hancock, a declarat joi ca este ingrijorat de un al doilea val de infectii cu coronavirus in Europa, subliniind ca guvernul de la Londra nu va ezita sa revina la masurile de carantina daca va fi necesar pentru a asigura securitatea sanitara in Marea Britanie, informeaza…